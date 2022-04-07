Лукашенко требует включения Белоруссии в переговорный процесс Москвы и Киева

Белорусский президент Александр Лукашенко, выступая перед членами национального Совета безопасности 7 апреля, заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной не могут обходиться без официального участия белорусской стороны. Один из аргументов Лукашенко состоит в том, что военная спецоперация проходит "за забором" его страны и слишком серьезно на нее влияет.

"Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно должна прозвучать позиция Беларуси", - произносит глава государства на видеозаписи, распространенной его пресс-службой.

По словам белорусского лидера, он не потерпит никаких "сепаратных договоренностей за спиной Беларуси". Донести эту позицию до сведения инициаторов и организаторов переговоров он поручил министру иностранных дел.

Лукашенко также анонсировал очередную очную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.