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Лукашенко требует включения Белоруссии в переговорный процесс Москвы и Киева

фото ЗакС политика Лукашенко требует включения Белоруссии в переговорный процесс Москвы и Киева

Белорусский президент Александр Лукашенко, выступая перед членами национального Совета безопасности 7 апреля, заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной не могут обходиться без официального участия белорусской стороны. Один из аргументов Лукашенко состоит в том, что военная спецоперация проходит "за забором" его страны и слишком серьезно на нее влияет.

"Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно должна прозвучать позиция Беларуси", - произносит глава государства на видеозаписи, распространенной его пресс-службой.

По словам белорусского лидера, он не потерпит никаких "сепаратных договоренностей за спиной Беларуси". Донести эту позицию до сведения инициаторов и организаторов переговоров он поручил министру иностранных дел.

Лукашенко также анонсировал очередную очную встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшее время.


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