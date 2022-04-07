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Новости 14:21

Ройзмана ещё раз оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискриминацию армии РФ

фото ЗакС политика Ройзмана ещё раз оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискриминацию армии РФ

Октябрьский райсуд Екатеринбурга в очередной раз оштрафовал экс-мэра города Евгения Ройзмана на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП), делится ТАСС.

Данный штраф стал для екатеринбургского политика уже третьим по счёту.

Первый протокол был составлен на Ройзмана из-за твита с критикой российской армии, второй – с размещённым в его аккаунте видеороликом.

Напомним, что закон, благодаря которому стало возможным преследовать россиян по статье 20.3.3 КоАП, был принят Госдумой и Совфедом в один день 4 марта. Спешку в Кремле объяснили необходимостью противодействовать информационной войне, которую якобы против него развязали. 


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