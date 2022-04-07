Сотрудники "Ленты" донесли в полицию на петербурженку, сфотографировавшую в магазине пацифистский стикер

В Петербурге составили протокол о дискредитации войск РФ на покупательницу магазина "Лента", которая сфотографировала наклеенный кем-то на детскую игрушку стикер со словами "Не стреляй". Историю горожанки рассказывает телеграм-канал "Ротонда".

Петербурженку по имени Татьяна и её мужа задержали прямо на выходе из супермаркета: звонок правоохранителям поступил от сотрудников "Ленты", которые, увидев, как она делает фотографии игрушек со стикером, сочли, что именно она его и наклеила.

Женщину и её мужа увезли в отдел полиции № 70: супруга отпустили после дачи объяснений, а на неё саму составили протокол по статье 20.3.3 КоАП.

Татьяна рассказала, что составлявший протокол полицейский сообщил ей, что на неё пожаловались сотрудники "Ленты": ранее на товарах магазина уже не единожды появлялись пацифистские стикеры.

"Сотрудники стали более бдительно к этому относиться. Как только увидели, посмотрели по камерам, вызвали наряд", — поделилась с "Ротондой" Татьяна.

По ст. 20.3.3 КоАП женщине может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.