ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:40

Сотрудники "Ленты" донесли в полицию на петербурженку, сфотографировавшую в магазине пацифистский стикер

фото ЗакС политика Сотрудники "Ленты" донесли в полицию на петербурженку, сфотографировавшую в магазине пацифистский стикер

В Петербурге составили протокол о дискредитации войск РФ на покупательницу магазина "Лента", которая сфотографировала наклеенный кем-то на детскую игрушку стикер со словами "Не стреляй". Историю горожанки рассказывает телеграм-канал "Ротонда".

Петербурженку по имени Татьяна и её мужа задержали прямо на выходе из супермаркета: звонок правоохранителям поступил от сотрудников "Ленты", которые, увидев, как она делает фотографии игрушек со стикером, сочли, что именно она его и наклеила. 

Женщину и её мужа увезли в отдел полиции № 70: супруга отпустили после дачи объяснений, а на неё саму составили протокол по статье 20.3.3 КоАП.

Татьяна рассказала, что составлявший протокол полицейский сообщил ей, что на неё пожаловались сотрудники "Ленты": ранее на товарах магазина уже не единожды появлялись пацифистские стикеры.

"Сотрудники стали более бдительно к этому относиться. Как только увидели, посмотрели по камерам, вызвали наряд", — поделилась с "Ротондой" Татьяна.

По ст. 20.3.3 КоАП женщине может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама