На месте ликвидированного "Мемориала"* появится новый независимый правозащитный проект

Упразднённый ПЦ "Мемориал"* будет воссоздан в обновлённом виде: на его месте появится независимый правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал", о чём общественники рассказали в своём новом телеграм-канале.

"Мы опираемся на существующую базу материалов Программы, сохраняем те же подходы и методы работы, в нашей команде остаётся большая часть сотрудников", - представили правозащитники суть будущей работы.

Признавать политзаключёнными граждан отныне будет экспертный Совет, в который войдут как некоторые бывшие члены Совета ПЦ "Мемориал"*, так и другие российские правозащитники.

Проект в скором времени обещает запустить свой сайт.

Напомним, что ПЦ "Мемориал"* был ликвидирован Мосгорсудом по иску столичной прокуратуры в конце декабря прошлого года. Организации вменили систематическое несоблюдение законодательства об иноагентах, а также усмотрели в ее деятельности признаки оправдания терроризма: в списке политзаключенных, который ведут правозащитники, фигурируют лица, признанные в РФ экстремистами и террористами.

*Минюст РФ внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента