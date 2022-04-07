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Новости 15:13

Путин поздравил Введенскую больницу с юбилейной датой

фото ЗакС политика Путин поздравил Введенскую больницу с юбилейной датой

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму руководству Введенской городской клинической больницы, адресованную сотрудникам и ветеранам медучреждения по случаю 80-летия со дня его основания. Называя расположенную напротив Витебского вокзала больницу легендарной, глава государства фокусирует внимание на том, что она начала работу в блокадные годы.

"В памяти людей навсегда останется подвиг врачей, всех работников Введенской больницы, которые в тяжелейших условиях с честью выполняли свой профессиональный, человеческий долг, не щадя собственных жизней, оказывали помощь ленинградцам и защитникам города, дарили им надежду", - говорится в тексте письма.

По наблюдениям Путина, больница никогда не стоит на месте и модернизирует диагностическую и лечебную базу, вместе с тем уважая и поддерживая традиции длиной в восемьдесят лет.


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