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Новости 16:47

Усадьба Шуваловых ушла с молотка после снижения цены на четверть

фото ЗакС политика Усадьба Шуваловых ушла с молотка после снижения цены на четверть

На аукционе, состоявшемся 7 апреля, продали комплекс дореволюционных зданий в Шуваловском парке Петербурга, носящий собирательное название усадьбы графов Шуваловых. Как сообщила пресс-служба Российского аукционного дома, ансамбль из двенадцати построек общей площадью 14,8 тысяч кв. метров продали ООО "А Девелопмент" по поручению "РТ-Капитал", являющейся дочерней компанией "Ростеха". С января цена снизилась на 25%, и в итоге новый владелец получил объект за 274,5 млн рублей.

Из двенадцати зданий и сооружений пять являются объектами культурного наследия федерального значения, которые новому собственнику придется привести в порядок и и поддерживать в удовлетворительном состоянии. Более того, в обязательства покупателя входит наращивание туристического потенциала усадьбы.

Вместе с самим парком усадьба Шуваловых внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО как единое целое.


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