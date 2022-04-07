Решение о строительстве трамвайной линии до Всеволожска примут до лета

Зампред петербургского парламента Марина Шишкина рассказала о том, что вопрос о годами волнующем жителей города и области прокладывании трамвайной линии до Всеволожска решится в течение мая. Это следует из ответа, полученного лидером петербургских справедливороссов от главы областного комитета градостроительной политики Игоря Кулакова.

Проблема состоит в самом маршруте трассы: вариант, предлагаемый чиновниками, нарушит целостность Ржевского лесопарка и Ковалевского леса, являющимися особо охраняемой природной территорией (ООПТ). Кулаков пишет, что до 96 га лесного фонда в результате строительства рельсов может быть уничтожено.

Шишкина выступает за компромиссное решение. Понимая важность инфраструктуры в условиях роста агломерации, она призывает не забывать и о сохранении зеленых зон.

"Жителям областного Всеволожска нужна новая трамвайная линия, а в Красногвардейском районе Петербурга переживают за "легкие города". Давайте решим эту дилемму в интересах обеих сторон", - пишет политик в своем Telegram-канале.

Существующий проект предусматривает соединение новой трамвайной линией кольца на Рябовском шоссе с Аэропортовской улицей во Всеволожске.