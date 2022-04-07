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Новости 17:26

ОЖД запустит два экскурсионных ретро-маршрута

фото ЗакС политика ОЖД запустит два экскурсионных ретро-маршрута

Октябрьская железная дорога намерена запустить сразу два новых экскурсионных ретро-маршрута в нынешнем году, известил глава ОЖД Виктор Голомолзин в ходе своего выступления на конференции "PRO//Движение. Туризм", которая проходит в четверг, 7 апреля, в петербургском Музее железных дорог России.

Для туристов будут доступны маршруты по двум направлениям: с Витебского вокзала до станции "Царское село" и обратно, и с Финляндского вокзала до станции "Петрокрепость" и обратно.

Кроме того, в рамках коллаборации между музеем-заповедником Великого Новгорода и ОЖД будет открыто новое экскурсионное направление, в рамках которого можно будет доехать до города на "Ласточке" и прогуляться вместе с гидом по историческим местам населённого пункта.


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