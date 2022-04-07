Публикации о ЛГБТ послужили поводом для блокировки в РФ издания Wonderzine

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор заблокировал на территории России журнал Wonderzine, о чём его сотрудники сообщили в телеграм-канале издания.

Примечательно, но доступ к журналу закрыт не из-за "недостоверных" публикаций о "специальной военной операции" на Украине, а из-за текстов о ЛГБТ.

Поводом для блокировки стала жалоба движения Росмолодёжь.

В Wonderzine отметили, что РКН не дал изданию должного времени, чтобы ознакомиться с претензиями и ограничил к нему доступ автоматически.

"Мы считаем его действия безусловным актом цензуры, а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу", - констатировала редакция Wonderzine.