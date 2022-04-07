В ЗакСе наградили победителей конкурса муниципальных и районных СМИ

Победителей конкурса муниципальных и районных СМИ Петербурга за материалы 2021 года наградили 7 апреля в Законодательном собрании. Конкурс ежегодно проводит Совет муниципальных образований.

Всего победителей определили в 13 номинациях. В некоторых из них призовые места между собой делили два или три автора. Основная часть номинаций - за лучшую публикацию по той или иной теме: о местном самоуправлении, о военно-патриотическом воспитании, о победе в ВОВ и другие.

Полный список всех победителей во всех номинациях Совет МО опубликовал в специальном издании своего "Вестника". Там же размещены материалы, которые получили призовые места.

Лучше всего, по мнению жюри, в социальных сетях работали МО "Сосновское" и МО "Финляндский округ". Первое место в номинации "Лучшее оформление издания" получила газета "Красносельский район" от администрации Красносельского района.

Лучшими сайтами муниципального образования выбрали сайты МО "Дворцовый округ" и МО "Шувалово-Озерки". Посетить последний ЗАКС.Ру не удалось - сайт оказался недоступен.

Также в конкурсе есть "специальные призы". В этой номинации муниципалитет "Сенной округ" наградили "за продвижение личного бренда главы муниципального образования в социальных сетях". Практически весь 2021 год главой округа была Наталия Астахова, ссылка на ее страницу в соцсети Instagram* всегда была размещена на сайте муниципалитета. Там же Астахова писала о своей предвыборной кампании, пока не стала депутатом ЗакСа в сентябре 2021 года. На сайте муниципалитета ЗАКС.Ру не удалось найти ссылки на соцсети самого округа.

Еще один специальный приз получил МО "Светлановское" за видеорубрику "Медаль моей памяти" в соцсети "ВКонтакте". Это три небольших интервью с жительницами блокадного Ленинграда.

МО "Поселок Стрельна" получило специальный приз за за освещение работы депутатов в социальных сетях, а МО "Дворцовый округ" - за видеорубрики "Новости Дворцового" и "Этот день в истории округа".

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

София Саттарова / Фото: Законодательное собрание Петербурга