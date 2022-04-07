BBC News: Предполагаемая знакомая Путина сдаёт на Каменном острове 4-этажную квартиру за 700 тысяч в месяц

Героиня одного из расследований "Проекта"* Светлана Кривоногих, которую журналисты называют якобы близкой знакомой президента РФ Владимира Путина, сдаёт принадлежащее ей жильё на Каменном острове в Петербурге, выяснило BBC News. Ежемесячная аренда квартиры в типе таунхаус в 447 квадратных метров - 700 тысяч рублей.

"Один из самых приватных комплексов Санкт-Петербурга", - так описывает квартиру-таунхаус местное агентство недвижимости Engel & Volkers.

ЖК, включающий в себя ряд однотипных домов, располагается адресу: 2-я Березовая аллея, 19. Данный жилой комплекс, пишет BBC News, был возведён ещё в начале 2000-х годов компанией, которая связана с банком "Россия". Тогда же квартиры в нём купили люди из ближайшего окружения президента Василий Шестаков, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Сергей Фурсенко, Алексей Мордашов. Одни апартаменты достались в 2004 году Светлане Кривоногих.

В объявлении риэлтерского агентства Engel & Volkers не называется фамилия собственника квартиры, однако указана точная площадь - 447,4 кв. метров. Согласно данным Росреестра, именно за таким количеством "квадратов" закреплено жильё, принадлежащее Кривоногих.

Апартаменты-таунхаус занимают целых четыре этажа. Между ними курсирует лифт. На первом этаже находится гостиная и терраса с видом на Неву, на втором - спальня и детская, на третьем - бар с домашним кинотеатром и итальянским дизайнерским шезлонгом, который покрыт золотой фольгой. На цоколе находится гараж и отдельная комната для охраны и водителей авто.

Напомним, в ноябре 2020 года "Проект"* опубликовал расследование, посвященное недвижимости петербургской предпринимательницы Светланы Кривоногих, которая якобы может быть близко знакома с нынешним президентом России. Позднее "Важные истории"** рассказали об офшорах, которые попали в расследование Pandora papers: имя Кривоногих там тоже присутствует.

*Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ

**"Важные истории" внесены Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

Фото агентства недвижимости Engel & Volkers