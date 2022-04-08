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Новости 9:36

С блогера Хованского сняли часть запретов, разрешив ему гулять в любое время и пользоваться интернетом

фото ЗакС политика С блогера Хованского сняли часть запретов, разрешив ему гулять в любое время и пользоваться интернетом

Суд в Петербурге решил смягчить часть запретов, которые ранее были наложены на блогера Юрия Хованского, поделился с ТАСС его адвокат Александр Передрук.

Так, отныне молодому человеку разрешается пользоваться интернетом и выходить из дома в любое время суток. Ранее ему запрещалось покидать квартиру в период с 18:00 до 10:00.

Напомним, 29 декабря 2021 года Хованского, который более полугода провёл в СИЗО, отпустили домой. Его обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте, который произошёл в Москве в театре на Дубровке в 2002 году. Как полагают следователи, блогер якобы исполнил данную композицию во время стрима 2018 года, при этом показания свидетелей и открытые данные подтверждают, что это был эфир 2012 года. Следует уточнить, что статья об оправдании терроризма появилась в Уголовном кодексе РФ только в 2016 году.


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