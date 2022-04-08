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Новости 11:24

"Подсанкционный" Полтавченко рассказал США о "больших и шикарных" подлодках, которые ходят к берегам страны

фото ЗакС политика "Подсанкционный" Полтавченко рассказал США о "больших и шикарных" подлодках, которые ходят к берегам страны

Бывший градоначальник Северной столицы Георгий Полтавченко высказался о попадании в санкционные списки США. Комментарий чиновника приводит пресс-служба Объединённой судостроительный корпорации (ОСК).

Полтавченко напомнил, что попал под экономические ограничения ещё в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. При этом он выразил благодарность Минфину США за внимание к его персоне.

В пресс-службе ОСК уточнили, что бывший губернатор Петербурга не владеет никакими иностранными активами либо недвижимостью.

При этом Полтавченко попросил обратить внимание на то обстоятельство, что руководимая им корпорация периодически спускает на воду подлодки, которые ходят в том числе в континентальные воды США.

"Георгий Сергеевич Полтавченко достаточно часто присутствует на закладках или спусках на воду больших, шикарных и очень дорогих лодок. Однако все они стратегические, многоцелевые или как минимум универсальные. Эти лодки, в рамках своих плановых круизов и дежурств на акватории мирового океана, регулярно ходят к берегам США", - делится пресс-служба ОСК.

Резюмируя, в корпорации заявили, что санкции никак не отобразятся на работе государственной структуры.


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