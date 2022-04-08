Беглов напомнил о предоставлении 1 млрд рублей Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса

Петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил о том, что Смольный выделил 1 млрд рублей Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, который будет оказывать поддержку городским предпринимателям. Комментарий губернатора приведён в его официальном телеграм-канале.

Бизнесмены, которые обратились в фонд, начиная уже с 15 апреля подпадут под действие беззалоговых программ выдачи займов.

"Важно — мерами смогут воспользоваться около 200-300 организаций Петербурга, и это позволит сохранить более трех тысяч рабочих мест", - отметил Беглов.

Ранее в Смольном рассказали, что из 1 млрд рублей 300 млн уйдут на новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих производств. Ещё 200 млн будут предназначены для беззалоговой программы для возобновления деятельности предпринимателей. Оставшиеся 500 млн распределят среди представителей бизнеса в качестве займов под залог имущества.