Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую неправительственную организацию

Генеральная прокуратура объявила 8 апреля нежелательной в России деятельность британской неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs*, также известной как Chatham House* или же "Королевский Институт Международных Отношений"*.

"Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении надзорного ведомства. Информация о принятом решении передана в Минюст для включения британской организации в перечень нежелательных в России зарубежных и международных неправительственных организаций.

The Royal Institute of International Affairs* существует с 1920 года, организация занимается аналитической деятельностью в области международных отношений. Организация публикует отчеты и журналы соответствующей тематики.

*Генпрокуратура признала The Royal Institute of International Affairs (Chatham House, "Королевский Институт Международных Отношений") нежелательной организацией на территории РФ