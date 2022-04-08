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Новости 14:36

В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка

фото ЗакС политика В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка

На 20-й линии Васильевского острова начался демонтаж здания манежа лейб-гвардии Финляндского полка, сообщили 8 апреля в сообществе "Живем на Васильевском | Васильевский остров". "У Манежа устанавливают забор. Во дворе начался снос", — говорится в размещенном в паблике посте с призывом писать губернатору Александру Беглову жалобы на демонтаж.

Депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил в своем Telegram-канале со ссылкой на главу Госстройнадзора Петербурга Владимира Болдырева, что "уведомление о демонтаже в ГСН было подано полтора года назад". По словам парламентария, Болдырев пообещал проверить законность сноса.

В четверг Городской суд Петербурга отменил решение Куйбышевского районного суда, признавшего незаконной выдачу разрешения на строительство жилого комплекса на месте манежа лейб-гвардии Финляндского полка. Здание манежа было построено в 1854 году, однако в советское время подверглось перестройке под хлебозавод и обзавелось вторым этажом. По документам оно числится построенным в 1938 году.

"Эксперты четко и аргументированно показали суду, что почти все дореволюционное каре манежа сохранилось до венчающего карниза, то есть почти целиком, за вычетом чердачного перекрытия и кровли", — написал Вишневский, выступавший в суде в роли одного из истцов. По его словам, "ГУИОН честно признал, что не может никак объяснить ни 1938 год, ни 1931 годы, которые фигурировали в разных паспортах объекта".

Фото: "Живем на Васильевском | Васильевский остров"


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