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Петербургские единороссы хотят установить запрет на "политическую рекламу" в уличном искусстве

фото ЗакС политика Петербургские единороссы хотят установить запрет на "политическую рекламу" в уличном искусстве

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Денис Четырбок, Павел Крупник и Всеволод Беликов подготовили проект закона "О нанесении надписей и изображений различными способами на фасады зданий, внешние поверхности сооружений в Санкт-Петербурге". Комитет по законодательству ЗакСа одобрил документ в пятницу, 8 апреля.

- Это существенный шажок в деле легализации уличного искусства, - прокомментировал на заседании Четырбок.

По его словам, инициатива призвана сделать существенные послабления для введения конкретного алгоритма согласования настенных изображений. 

В проекте, в частности, перечислены темы, на которые творить в городе будет запрещено. К ним относятся в том числе социальная реклама, политическая реклама, спонсорская реклама и логотипы.

Под запрет попали надписи и рисунки, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц, призывы к противоправным действиям, насилию и жестокости, порнография, мат, изображения наркотиков и взрывчатых веществ. Недопустимо будет дискредитировать в уличном искусстве родителей и воспитателей.

Кроме того, на фасады зданий и внешние поверхности сооружений нельзя будет наносить изображения, "показывающие несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью".

Действие закона не будет распространяться на памятники истории и культуры, отметил Четырбок. Проектом уточняется, что рисовать нельзя будет на объектах, имеющих утвержденный паспорт фасада.


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