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Новости 16:05

Дрозденко: Экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 жив, лётчики катапультировались

фото ЗакС политика Дрозденко: Экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 жив, лётчики катапультировались

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко известил, что, по имеющейся у него информации, экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 остался жив, лётчики смогли успешно катапультироваться, делится ТАСС.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что, по предварительным данным, причиной крушения военного самолёта могла стать техническая неисправность.

"Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - выступило с заявлением ЗВО.

Сейчас лётчиков ищут, они приземлились в лесу.

Информация о крушении МиГ-31 под Лугой появилась ранее сегодня, 8 апреля.


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