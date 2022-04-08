Дрозденко: Экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 жив, лётчики катапультировались

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко известил, что, по имеющейся у него информации, экипаж разбившегося под Лугой истребителя МиГ-31 остался жив, лётчики смогли успешно катапультироваться, делится ТАСС.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что, по предварительным данным, причиной крушения военного самолёта могла стать техническая неисправность.

"Самолёт упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - выступило с заявлением ЗВО.

Сейчас лётчиков ищут, они приземлились в лесу.

Информация о крушении МиГ-31 под Лугой появилась ранее сегодня, 8 апреля.