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Новости 16:10

В петербургских ТРЦ закрылся каждый пятый арендатор

фото ЗакС политика В петербургских ТРЦ закрылся каждый пятый арендатор

В торгово-развлекательных центрах Петербурга временно приостановили работу 20% арендаторов, сообщили 8 апреля "Ведомости" со ссылкой на исследование Knight Frank. При этом в других российских городах-миллионниках этот показатель составляет 15%, а в городах с населением менее одного миллиона жителей — 10%.

Как уточняет агентство, с начала спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России заявили около 160 международных торговых сетей. Окончательный уход этих компаний из России грозит владельцам торговых центров потерей до 70% выручки.

При этом о полном уходе из России до сих пор сообщили только шесть компаний. В то же время их количество со временем может увеличиться, передает "Коммерсантъ" слова аналитика Михаил Васильева: "Геополитическая ситуация нестабильна, давление на международные бренды в странах их происхождения не ослабевает". По его словам, ситуация разрешится в течение полугода — либо сети уйдут сами, либо на этом начнут настаивать владельцы торговых центров.

В то же время пока что компании, заявившие о приостановке работы, продолжают выплачивать арендную плату и не освобождают занятые площади. Как сообщила "Коммерсанту" глава департамента ретейла CBRE Марина Малахатько, арендаторы рассчитывают на возобновление работы и обновляют экспозицию в закрытых залах. Однако аналитики Knight Frank ожидают роста вакантности торгцентров во втором-третьем кварталах 2022 года. Согласно их прогнозам, вакантными в новых ТЦ могут оставаться до 35% площадей.


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