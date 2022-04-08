"Зелёный Фронт" обнаружил крупные несанкционированные свалки в трёх районах Петербурга

Активисты экологического объединения "Зелёный Фронт" выявили сразу несколько крупных свалок в Невском, Красногвардейском и Калининском районах: мусор складируется на автостоянках и полузаброшенных территориях.
Так, несанкционированную свалку промышленных отходов экологи обнаружили у закрытого гипермаркета "Оптоклуб Ряды" на Шафировском проспекте.
Аналогичная ситуация зафиксирована рядом с Хасанским рынком. Там, кроме различной строительной ветоши, массово складированы автопокрышки.
Ещё одна свалка обнаружена за автозаправкой на Октябрьской набережной.
Сведения о выявленных нарушениях законодательства экологи направили ряду природоохранных ведомств.