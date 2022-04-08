Путиловская поведала о положительном эффекте санкций против России

Председатель комитета по образованию Наталия Путиловская выступила перед студентами колледжей в ходе прошедшей накануне встречи во Дворце учащейся молодежи, сообщил 8 апреля Telegram-канал "Ротонда". В своей речи чиновница рассказала о пользе санкций для России и добавила, что пострадают от них страны Запада.

Уход зарубежных компаний с российского рынка Путиловская расценила как "толчок для развития экономики, для появления новых отраслей". Она выразила сожаление, что в ходе спецоперации на Украине "гибнут люди и наши соотечественники", после чего заверила слушателей, что "эти санкции дадут только положительный эффект". По ее версии, Европа уже ощущает на себе последствия санкций, поскольку там растут цены на бензин и продовольствие.

Также Путиловская выразила надежду, что никто из студентов не участвовал в пацифистских акциях в Петербурге. Как заявила глава комобра, попытки позвать людей на митинги "были организованы специально обученными людьми, которые, как мы сейчас говорим, иноагенты".

"Они работают в среде нашего населения, которое не всегда здраво оценивает обстановку. Мы довольны, что минимальное количество нашей молодежи приняло в этом участие", — объявила чиновница.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга