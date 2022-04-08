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Прокуратура Петербурга выявила нарушения после жалоб на цены в магазинах города

фото ЗакС политика Прокуратура Петербурга выявила нарушения после жалоб на цены в магазинах города

Сотрудники прокуратуры Петербурга провели проверку после поступивших в ведомство многочисленных жалоб горожан на завышение цен в продуктовых супермаркетах, информирует пресс-служба ведомства.

В ходе инспекции подтвердилось, что торговая сеть "Окей" завышала цены на сахар: после того, как прокуратура указала на данное нарушение, магазины снизили стоимость продукта на 21%.

Нарушения нашли и в деятельности сети "Пятёрочка": в ряде магазинов у товаров отсутствовали ценники, в связи с чем в адрес гендиректора ООО "Агроторг" было вынесено представление. Рассмотрение дела поставлено на контроль в надзорном ведомстве.

Наконец, компании ООО "Компания "Ангстрем Трейдинг" был сделан выговор из-за искусственного удорожания гречки.


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