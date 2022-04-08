Петербургские вузы примут почти 30 тысяч студентов на бюджетные места

В новом учебном году петербургские вузы примут 29 239 первокурсников на бюджетные места, сообщили 8 апреля в городском комитете по науке и высшей школе. Таким образом, на бесплатное обучение смогут поступить почти на 600 человек больше, чем в прошлом году.

По словам главы комитета по науке Андрея Максимова, корректировки количества бюджетных мест готовятся ежегодно с учетом позиции организаций и ведомств " на основе анализа стратегических ориентиров развития города, рынка труда, возможностей образовательной сети и спроса населения на образовательные услуги".

Приемная кампания начнется не позднее 20 июня, основной этап зачисления развернется 3-9 августа.

Отметим, что сегодня же пресс-служба губернатора Александра Беглова известила о планах организовать около пяти тысяч бюджетных мест для учащихся по IT-специальностям. "По программам бакалавриата и специалитета будут обучаться около 3500 будущих специалистов IT-сферы, по программам магистратуры – около 1550", — гласит сообщение Смольного.