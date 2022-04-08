Петербургская художница стала почетным гражданином Милана после пацифистских акций

Петербургская художница Елена Осипова получила почетное гражданство Милана, говорится на сайте итальянского муниципалитета. Соответствующее звание 77-летней художнице, известной в Петербурге благодаря своей гражданской позиции, присвоил накануне городской совет. Первой на это обратила внимание "Фонтанка.ру".

Присвоение Осиповой почетного статуса является "знаком солидарности и близости города Милана к женщине, которая является символом граждан России", объяснили в пресс-службе горсовета. Также в сообщении говорится об аресте Осиповой после выхода на несогласованную акцию и о том, что она продолжила протестовать после освобождения.

Статуса почетного гражданина Милана ранее были удостоены академик Дмитрий Лихачев и композитор Мстислав Ростропович.