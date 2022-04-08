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Новости 18:36

Петербургская художница стала почетным гражданином Милана после пацифистских акций

фото ЗакС политика Петербургская художница стала почетным гражданином Милана после пацифистских акций

Петербургская художница Елена Осипова получила почетное гражданство Милана, говорится на сайте итальянского муниципалитета. Соответствующее звание 77-летней художнице, известной в Петербурге благодаря своей гражданской позиции, присвоил накануне городской совет. Первой на это обратила внимание "Фонтанка.ру".

Присвоение Осиповой почетного статуса является "знаком солидарности и близости города Милана к женщине, которая является символом граждан России", объяснили в пресс-службе горсовета. Также в сообщении говорится об аресте Осиповой после выхода на несогласованную акцию и о том, что она продолжила протестовать после освобождения.

Статуса почетного гражданина Милана ранее были удостоены академик Дмитрий Лихачев и композитор Мстислав Ростропович.


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