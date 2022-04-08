Смольный готов отдать почти 1,5 млрд рублей на строительство Южной улицы

Дирекция транспортного строительства Петербурга ищет подрядчика, который бы построил Южную улицу в Лахте. Начальная стоимость контракта, размещённого на сайте госзакупок, — 1,48 млрд рублей.

В проектной документации уточняется, что будущий подрядчик должен завершить работы на участке до соединения с трассой, которая пролегает вдоль берега Лахтинского разлива с восточной стороны.

Завершиться процесс должен до конца сентября 2024 года.

В будущем Южная дорога соединится с магистралью, идущей вдоль Лахтинского разлива, и продлится до перекрёстка Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Со стороны запада она примкнёт к съездам с развязки трассы М-32 с Приморским шоссе и Лахтинским проспектом.