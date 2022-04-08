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Новости 18:48

Смольный готов отдать почти 1,5 млрд рублей на строительство Южной улицы

фото ЗакС политика Смольный готов отдать почти 1,5 млрд рублей на строительство Южной улицы

Дирекция транспортного строительства Петербурга ищет подрядчика, который бы построил Южную улицу в Лахте. Начальная стоимость контракта, размещённого на сайте госзакупок, — 1,48 млрд рублей.

В проектной документации уточняется, что будущий подрядчик должен завершить работы на участке до соединения с трассой, которая пролегает вдоль берега Лахтинского разлива с восточной стороны.

Завершиться процесс должен до конца сентября 2024 года.

В будущем Южная дорога соединится с магистралью, идущей вдоль Лахтинского разлива, и продлится до перекрёстка Шуваловского проспекта и Мебельной улицы. Со стороны запада она примкнёт к съездам с развязки трассы М-32 с Приморским шоссе и Лахтинским проспектом.


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