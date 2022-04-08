Суд смягчил меру пресечения экс-главе Управления соцпитания Петербурга

Куйбышевский суд Петербурга рассмотрел 8 апреля ходатайство следствия о замене бывшему главе Управления социального питания Петербурга Алексею Барабанщикову меры пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов. Экс-чиновника обвиняют в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере организованной группой лиц (пп. а, б, ч.2 ст.165 УК РФ).

По версии обвинения Барабанщиков в составе группы соучастников обеспечил в 2020 году победу АО "КСП Красносельского района" в конкурсах на поставку питания в школах Пушкинского района на общую сумму более 167 миллионов рублей. Ущерб бюджету оценен более чем в 23 миллиона рублей.

Также КСП выиграло конкурсы на организацию питания в школах Адмиралтейского и Василеостровского районов, что принесло вместе еще более 347 миллионов рублей. При этом "фактически победителем в данных конкурсах должно быть признано ООО "Торговый дом "Ленинградский"", назначившее меньшие ценовые предложения, сообщает судебная пресс-служба. В этом случае ущерб государству составил более 135 миллионов рублей.

На суде следователь заявил, что в настоящее время необходимость в принятых ранее против Барабанщикова мерах отпала и потому ему можно избрать более мягкую меру пресечения. Суд ходатайство удовлетворил, назначив бывшему чиновнику запрет определенных действий сроком до 9 июля. Барабанщиков сможет вернуться домой, но с условием не покидать жилье днем более чем на три часа ради прогулки, не общаться со свидетелями и другими участниками по делу (кроме адвоката, правоохранителей и близких родственников) и не пользоваться интернетом и не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления.