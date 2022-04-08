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Месячная инфляция в февраля стала максимальной с начала 1999 года

фото ЗакС политика Месячная инфляция в февраля стала максимальной с начала 1999 года

Уровень инфляции в марте вырос по отношению к февралю на 7,61 %, сообщил 8 апреля Росстат. Это максимальное значение с января 1999 года — тогда это значение составило 8,38 %.

При этом уровень инфляции в феврале равнялся 1,17 %, а в январе — 0,99 %. В Петербурге цены выросли за март на 7,7 %, а с начала 2022 года товары и услуги подорожали на 10,3 %.

В годовом выражении инфляция в России разогналась в марте до 16,69 % — больше в последние годы было только в феврале (16,71 %) и марте (16,93 %) 2015 года. При этом в феврале 2022 года уровень инфляции в годовом выражении составлял 9,15 %, уточнил Росстат.

Сильнее всего (на 14,22 %) за месяц подорожала плодовоовощная продукция.  При этом продукты без растительной пищи подорожали только на 5,59 %. Непродовольственные товары прибавили в цене 11,25 % по отношению к февралю.

Фото: pixabay


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