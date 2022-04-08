ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 21:08

Российские кинопрокатчики могут потерять более 11 миллиардов рублей к концу года

фото ЗакС политика Российские кинопрокатчики могут потерять более 11 миллиардов рублей к концу года

До конца 2022 года убыток российских кинопрокатчиков может превысить 11 миллиардов рублей, сообщил 8 апреля "Интерфакс". Цифру озвучил управляющий партнер киносети С5 Алексей Воронков в ходе встречи руководителей кинотеатров с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Если санкционная ситуация не изменится, а интересных российских релизов не станет больше, до конца года кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей, даже с учетом того, что сократим залы, персонал, платежи за коммуналку", — заявил Воронков.

По словам прокатчика, на 2 марта в России насчитывалось 5,7 тысяч кинозалов с 35 тысячами сотрудников. К началу апреля четверть из них закрылась, а обороты снизились на 40 %. Как заявил Воронков, в апреле обороты могут упасть на 80 %, а в мае — на 92 %.

"С мая может начаться массовое сокращение сотрудников и закрытие уже не отдельных залов, а кинотеатров целиком", — уточнил представитель отрасли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах потратить на производство российских кинолент более 11,5 миллиардов рублей.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама