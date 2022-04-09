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Новости 11:23

Во избежание путаницы Казанская улица на Охте поменяет название

фото ЗакС политика Во избежание путаницы Казанская улица на Охте поменяет название

Топонимическая комиссия Петербурга поддержала идею переименования Казанской улицы в Красногвардейском районе, которую часто путают с полной "тезкой", гораздо более известной улицей, начинающейся у Казанского собора.

Чиновники и краеведы сошлись во мнении, что оптимальным названием для 350-метровой улицы станет Казанский переулок, о чем сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

До 1914 года Казанская улица на Охте носила название Кошкиной. Сегодня на ней расположено 14 домов. Преимущественно это жилая застройка, среди которой выделяется здание Малоохтинского колледжа. 


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