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Новости 11:37

Петербургского пикетчика оштрафовали из-за цитаты Путина на плакате

фото ЗакС политика Петербургского пикетчика оштрафовали из-за цитаты Путина на плакате

Выборгский районный суд Петербурга признал Артура Дмитриева виновным в дискредитации российских Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, передает Telegram-канал Avtozak Live.

Заведенное на активиста административное дело примечательно тем, что его плакат состоял целиком из цитаты президента Владимира Путина, правда, неподписанной. Она была частью речи, произнесенной главой государства на прошлогоднем параде 9 мая. В ту годовщину Дня Победы Путин рассуждал о недопустимости чьих-либо агрессивных военных планов после тех бед, которые принесла с собой Великая Отечественная.

Задержанный 7 апреля, Дмитриев провел ночь перед судом в отделе полиции.


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