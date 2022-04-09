В Смольном сочли, что детские лагеря стало безопасным заполнять на 100%

На совещании петербургских чиновников, прошедшем накануне вечером и посвященном эпидемиологической ситуации в городе, профильный вице-губернатор Олег Эргашев высказался о детских оздоровительных лагерях.

"Снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и в целом в России в 2022 году позволяет возобновить летний оздоровительный отдых детей и молодежи при 100%-ной наполняемости лагерей", - оценил он текущую обстановку.

В свою очередь, главный санитарный врач города Наталия Башкетова обратила внимание коллег на опасность не только коронавируса, но и кишечных инфекций. По данным главы регионального Роспотребнадзора, за прошлый год в городе учли около 3 млн случаев паразитарных и инфекционных заболеваний, причем доля коронавируса среди них составила менее четверти. В связи с этим Башкетова призвала как можно тщательнее проконтролировать работу пищеблоков в детских лагерях.