ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:01

В Смольном сочли, что детские лагеря стало безопасным заполнять на 100%

фото ЗакС политика В Смольном сочли, что детские лагеря стало безопасным заполнять на 100%

На совещании петербургских чиновников, прошедшем накануне вечером и посвященном эпидемиологической ситуации в городе, профильный вице-губернатор Олег Эргашев высказался о детских оздоровительных лагерях.

"Снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге и в целом в России в 2022 году позволяет возобновить летний оздоровительный отдых детей и молодежи при 100%-ной наполняемости лагерей", - оценил он текущую обстановку.

В свою очередь, главный санитарный врач города Наталия Башкетова обратила внимание коллег на опасность не только коронавируса, но и кишечных инфекций. По данным главы регионального Роспотребнадзора, за прошлый год в городе учли около 3 млн случаев паразитарных и инфекционных заболеваний, причем доля коронавируса среди них составила менее четверти. В связи с этим Башкетова призвала как можно тщательнее проконтролировать работу пищеблоков в детских лагерях.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама