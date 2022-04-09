ЕС разрешил сохранить с российскими авиакомпаниями старые контракты финансового лизинга

Руководство Евросоюза позволило сохранить в силе договора, заключенные с российскими авиакомпаниями, о финансовом лизинге зарубежных самолетов. Об этом пишет агентство "Интерфакс", ознакомившееся с новыми записями в официальном журнале ЕС. Правда, разрешено сохранить только те контракты, которые были заключены до 26 февраля.

"Строго необходимо обеспечить выплаты по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или учрежденному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не подпадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных в настоящем решении", - гласит добавление к решению.

Финансовый лизинг самолетов предусматривает переход самолета в собственность арендатора после того, как он полностью оплатит стоимость воздушного судна. Информагентство отмечает при этом, что доля таких контрактов не слишком велика. Как правило, российские авиакомпании пользовались опцией операционного лизинга, предусматривающего возврат самолета собственнику после истечения срока эксплуатации.

Напомним, что в конце марта истек срок, отведенный России для возврата зарубежных самолетов. Это стало частью многочисленных санкций, введенных в связи с начавшейся 24 февраля военной спецоперацией на Украине.