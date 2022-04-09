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Новости 15:10

Haaretz: Собчак получила израильское гражданство

фото ЗакС политика Haaretz: Собчак получила израильское гражданство

Телеведущая и кандидат в президенты на выборах 2018 года Ксения Собчак, по некоторым данным остающаяся за пределами России, получила израильское гражданство, о чем сообщило местное издание Haaretz.

В той же заметке говорится о визите еще одной знаменитости, уехавшей из РФ, рэпера Моргенштерна. По оценке издания, последний прибыл в Тель-Авив "раньше, чем ожидалось".

Об отъезде Собчак стало известно в начале марта, вскоре после начала военной спецоперации РФ на Украине. Комментируя эту информацию месяц назад, Собчак дала понять, что просто уехала в отпуск: "Я лечу, а не улетаю".


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