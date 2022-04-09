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Новости 15:50

На территорию ЕС перестали пускать российские грузовики

фото ЗакС политика На территорию ЕС перестали пускать российские грузовики

Федеральная таможенная служба сообщила, что весь грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, перестали пропускать на территорию Евросоюза. Установившийся порядок стал частью пятого пакета санкций.

"По имеющейся информации, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений", - добавляет пресс-служба ведомства.

Возможность грузового сообщения с Калининградской областью пока сохраняется, но только для транспорта, зарегистрированного в России.

Напомним, что в конце февраля Евросоюз закрыл небо для самолетов российских авиакомпаний. Это случилось на следующий день после начала военной спецоперации на Украине. Кроме того, европейские чиновники потребовали от России до 28 марта вернуть самолеты из международных реестров, взятые в лизинг.


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