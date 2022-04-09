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Новости 16:35

Защита Ройзмана обжаловала его штрафы за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Защита Ройзмана обжаловала его штрафы за дискредитацию армии

Сторона защиты уральского политика Евгения Ройзмана, трижды оштрафованного по делам о дискредитации Вооруженных сил, подала апелляции на судебные решения, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Юлию Федотову.

"Да, сегодня почтой подали жалобы на решения судов от 29 марта. По двум подали, третье решение еще не получили", - рассказала юрист.

Главным аргументом при обжаловании штрафов стало то, что решения о дискредитации выносились без проведения какой-либо экспертизы.

Сам политик на одном из судов по трем протоколам заявлял, что в своих роликах и постах ни разу не упомянул ни Вооруженные силы, ни Министерство обороны, а следовательно, не мог их скомпрометировать. В общей сложности по статье 20.3.3 КоАП его оштрафовали на 150 тысяч рублей.


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