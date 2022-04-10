Песков: Путин и Лукашенко дадут совместную пресс-конференцию на космодроме "Восточный"

Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены провести очередную встречу, которая состоится 12 апреля на космодроме "Восточный", информирует РИА "Новости".

Уточняется, что президенты проведут переговоры, а также дадут совместную пресс-конференцию, рассказал о планах политиков кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отметим, что в течение прошлого года Путин вместе со своим белорусским коллегой лично встретились рекордное число раз - пять. Всякий раз белорусский лидер, имеющий проблемы с признанием на Западе, выступал в качестве гостя. Формально каждая из встреч преподносилась как еще один шаг к углублению интеграции двух стран, образующих союзное государство.