Академия им. Можайского обрела нового руководителя в лице генерал-майора Нестечука

Генерал-майор Анатолий Нестечук назначен руководителем Военно-космической академии им. Можайского, делится "Фонтанка".

Представить нового главу личному составу училища приехали лично главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин. Торжественная церемония при этом прошла днём ранее, 9 апреля, а соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал ещё у марте текущего года.

Предыдущий руководитель Можайки Максим Пеньков был отправлен в отставку за 2 месяца до истечения подписанного с ним контракта.

Анатолий Нестечук является не только генерал-майором, но также кандидатом технических наук. До прихода в академию являлся первым замкомандующего 15-й армии ВКС особого назначения.