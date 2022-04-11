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Два человека погибли, семеро — пострадали после взрыва газа в жилом доме в Ступино

фото ЗакС политика Два человека погибли, семеро — пострадали после взрыва газа в жилом доме в Ступино

Ранним утром в понедельник, 11 апреля, в жилом доме в подмосковном Ступино в одной из квартир произошёл взрыв газа. МЧС приводит уточнённую сводку по количеству погибших и пострадавших в результате ЧП. Возбуждено уголовное делопроизводство.

"По последней информации, семь пострадавших, в том числе двое погибших. Для разборки конструкций и ликвидации последствий к месту событий направлены специалисты отрядов "Центроспас" и "Лидер" ", — приводит ТАСС сообщение представителя МЧС.

По информации агентства, одним из погибших является 12-летний ребёнок, ещё один несовершеннолетний — в числе пострадавших.

Согласно предварительным данным, взрыв произошёл в результате утечки газа и неисправности оборудования.

Из частично обрушившегося дома эвакуировали 60 человек: их временно разместили в местном доме культуры. На месте трудятся 119 спасателей и 28 единиц техники.


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