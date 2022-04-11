Дирекция КЗС Петербурга предупреждает о недельных ограничениях в тоннеле дамбы

Руководство Комплекса защитных сооружений Петербурга предупреждает автомобилистов об ограничениях, которые будут введены в тоннеле дамбы в течение всей рабочей недели с 11 по 15 апреля, информирует пресс-служба КЗС.
Мероприятия обусловлены проведением ремонтно-восстановительных работ на полосах движения.
"Дирекция КЗС просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим", — оповещает пресс-служба КЗС.
Специалисты уточнили, что во время работ транспортный поток могут останавливать на период вплоть до 10 минут.