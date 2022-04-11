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Новости 10:25

Шамана Габышева перевезли из новосибирского психдиспансера в Уссурийск

фото ЗакС политика Шамана Габышева перевезли из новосибирского психдиспансера в Уссурийск

Якутский шаман Александр Габышев вновь переведён из одного медицинского учреждения в другое: ранее он находился в психдиспансере Новосибирска на принудительном лечении.

"Габышев с субботы находится в больнице в Уссурийске", — известил адвокат Алексей Прянишников у себя в соцсетях.

На данный момент, продолжил он, неизвестно, будет ли якутский активист участвовать в заседании кассационного суда 12 апреля, в ходе которого будет изучаться жалоба на принудительное лечение.

Ранее, напомним, Габышеву заменили арест на принудительное психиатрическое лечение в рамках дела о применении насилия к росгвардейцу. Впоследствии шамана также признали невменяемым.

Габышев получил известность в 2019 году, когда он попытался предпринять поход из Якутии в Москву, где он посредством специального обряда намеревался "изгнать" действующего президента России из Кремля.


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