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Новости 10:45

"В этот ответственный период": В Госдуме предложили запретить российским чиновникам выезжать за границу

фото ЗакС политика "В этот ответственный период": В Госдуме предложили запретить российским чиновникам выезжать за границу

Депутат Государственной думы РФ, член фракции "Единая Россия" Султан Хамзаев выступил с предложением на время запретить российским госслужащим покидать пределы родной страны, информирует РИА "Новости".

"Считаю, что в этот ответственный период никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач", — высказался Хамзаев, уточнив, что чиновники обязаны в это время находиться на родине и "заниматься внутренними вопросами".

Хамзаев добавил, что примером могли быть стать его коллеги из "Единой России", которые должны были бы уведомлять руководство партии о намерении покинуть страну. Впоследствии эту практику можно распространить и на других госслужащих.

Для начала следует утвердить "согласование и порядок" выезда чиновников из России, что, уверен парламентарий, позволило бы предотвратить распространение фейков о том, что якобы кто-то из них тайно выехал за рубеж.


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