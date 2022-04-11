Макаров заявил, что с молодежью в России работают "по-тупому"

Депутат Госдумы Вячеслав Макаров ("Единая Россия"), десять лет возглавлявший Заксобрание Петербурга, раскритиковал государственную политику, направленную на взаимодействие с подрастающим поколением.

"Никто не работает с молодежью! А если работает, то по-тупому. Я об этом талдычу, "телебоню" уже много лет. Надо было заниматься этим раньше: волонтеры, активисты, лидеры общественного мнения. Все они должны чувствовать себя востребованными, знать историю, не поддаваться на провокации.. Как раньше были пионеры и комсомольцы", - написал первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, именно недоработки в молодежной политике приводят к тому, что в последние полтора месяца десятки тысяч человек уехали из страны.

"Меня с детства учили, что Родина – это мать родная. И когда матери тяжело, а ей в спину – ножичком, а ее в спину подталкивают к пропасти, – вот это не просто ложь и клевета, а это вызов всему обществу", - сказал Макаров.

Депутат заявил, что подрастающее поколение должно чувствовать свою нужность, а для этого государству нужно сделать "мощный молодежный патриотический рывок".

"Потому что сама Родина-мать зовет. Вместе мы обязательно победим в битве за свободу, за Россию, до конца!" - добавил Макаров.