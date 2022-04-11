Беглов и Бельский обратились к петербуржцам по случаю Международного дня освобождения узников фашистских лагерей

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский обратились с жителям Северной столицы по случаю Международного дня освобождения узников фашистских лагерей, который ежегодно отмечается 11 апреля.

Рассуждая о памятном дне, Беглов в своей речи вспомнил о том, что сегодня некоторые страны, по его мнению, осуществляют "беспрецедентную атаку на правду о Великой Отечественной войне", выходя на улицы с нацистской символикой. Вспомнил губернатор и про Донбасс, и про то, как российская армия защищает его в ходе "спецоперации", отстаивая на Украине "национальные интересы России".

Резюмируя спич, Беглов напомнил, что в Петербурге на данный момент живут свыше 6 тысяч бывших несовершеннолетних узников лагерей смерти.

"Мы скорбим по всем жертвам. Склоняем голову перед нравственной силой людей, прошедших через концлагеря", - заключил городской глава.

Александр Бельский, в свою очередь, рассуждая о памятном дне, говорил словами патриарха Кирилла, повторив их один в один за владыкой.

"В этот день мы скорбим по всем, кто погиб в нацистских фабриках смерти, кто не выдержал голода, истязаний и непосильного труда. Мы склоняем головы перед подвигом бойцов Красной армии, которые сломали хребет фашизму", - высказался Бельский.

Резюмируя, спикер ЗакСа пожелал горожанам здоровья и мира.