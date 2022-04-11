В Петербурге растет количество личных банкротств

В первом квартале 2022 года банкротами в Петербурге были признаны 2 112 человек, сообщило 11 апреля РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Это на 19% больше, чем годом ранее — в 2021 году банкротами были признаны 1 769 человек, отмечает издание.

В то же время наблюдается снижение темпов роста количества личных банкротств. По мнению гендиректора Юридического бюро № 1 Юлии Комбаровой, это связано с осторожностью заемщиков, изменивших привычный образ жизни и сокративших траты в период пандемии коронавируса. Как заявила эксперт, за прошедшее время личное банкротство стало "более-менее обычной практикой", а старые долги уже подверглись списанию. Теперь динамика банкротств является отражением состояния экономики, говорит она, и потому "даже увеличение на 19% — это отражение роста цен и ухудшения финансового положения граждан".

В ближайшее время Комбарова ожидает рост количества заявлений о банкротстве, несмотря на принятый мораторий по подаче соответствующих заявлений кредиторами. "Потеря работы петербуржцами из-за ухода западных компаний уже через несколько месяцев может привести к возникновению просрочек по кредитам, — прогнозирует она. — Ближе к концу года мы увидим очередной всплеск банкротств".

Количество заявлений на реструктуризацию долгов в настоящее время снижается, отмечают юристы. При этом банки неохотно утверждают процедуру — в этом году таких случаев было только три (при шести случаях в прошлом году). "Связано это с тем, что кредиторам важно получить хотя бы часть долгов сейчас, а не растягивать выплаты на 3 года от клиента, который уже показал свою финансовую ненадежность", — объяснила Комбарова.

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