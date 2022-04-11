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Новости 11:38

"Мостотрест": Все мосты Петербурга готовы к навигационному периоду

фото ЗакС политика "Мостотрест": Все мосты Петербурга готовы к навигационному периоду

В Петербурге начался новый этап навигационного периода — впервые был разведён Дворцовый мост, отчитался глава ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин.

По словам директора предприятия, все городские переправы к навигации подготовлены.

"Все мосты Санкт-Петербурга готовы к навигационному периоду, мы все проверили и провели около 50 пробных разводок, в том числе в неблагоприятных условиях, например, в отсутствии питания на дизельных генераторах", - приводит "Петербургский дневник" заявление Кочина.

Мосты Северной столицы на данном этапе будут разводить только по заявкам Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей ("Волго-Балт"). При этом еженощная разводка стартует только после 20 апреля.

Резюмируя, Кочин сообщил, что в мае будет частично завершён ремонт Биржевого моста, в связи с чем под ним будет разрешено передвигаться судам с мачтами высотой до 6 метров.


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