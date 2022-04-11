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Новости 11:56

Смольный сообщил о новых выплатах ветеранам, тыловикам и детям войны

фото ЗакС политика Смольный сообщил о новых выплатах ветеранам, тыловикам и детям войны

В Смольном подготовили новый указ о единовременных выплатах участникам Великой Отечественной войны, вдовцам и вдовам погибших ветеранов и детям войны. Документ опубликован на сайте администрации Петербурга.

Так, согласно инициативе, выплаты в размере 10 тысяч рублей должны получить инвалиды и участники ВОВ; по 7 тысяч рублей будет положено работникам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также родившимся в Ленинграде в период блокады. Вдовцам участников ВОВ гарантируют выплату 4 тысяч рублей и, наконец, по 3 тысячи получат граждане, появившиеся на свет до 3 сентября 1945 года.

Порядок предоставления единовременных выплат будет утверждён в период до 4 мая, а уже до 6 мая они поступят на счета граждан. Всего в бюджете на эти цели заложено 1,1 млрд рублей.

Новый указ обоснован "длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха".


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