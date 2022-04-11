Смольный ждет приезда студенческих стройотрядов летом

В период с 1 июля по 30 августа в Петербург съедутся студенческие стройотряды для участия в VI Межрегиональной стройке, сообщили 11 апреля в администрации губернатора Александра Беглова. Прием заявок продлится с 18 апреля до конца майских праздников, всего городские власти рассчитывают на прием до 220 участников.

Студенты будут трудиться на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры города, отметили в пресс-службе губернатора. Так, они смогут выполнять дорожные, штукатурно-малярные и подсобные работы, а заодно участвовать в благоустройстве территорий, проектировке объектов и участвовать в работе с документацией. Принявшие их компании получат освобождение от уплаты 22% страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по каждому студенту.

Беглов прокомментировал известие обещанием "делать все возможное для укрепления и развития" студенческого трудового движения. "В стройотряде можно получить полезные навыки и достойное вознаграждение за свой труд, найти новых друзей. Накопленный за лето бесценный опыт пригодится ребятам в будущем", — объявил он.

Впервые Межрегиональная стройка состоялась в Петербурге в 2016 году, за это время студенты успели поработать на таких объектах, как станция метро "Новокрестовская", стадион "Санкт‑Петербург", а также на возведении жилья и объектов городской инфраструктуры.