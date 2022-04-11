ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

Смольный ждет приезда студенческих стройотрядов летом

фото ЗакС политика Смольный ждет приезда студенческих стройотрядов летом

В период с 1 июля по 30 августа в Петербург съедутся студенческие стройотряды для участия в VI Межрегиональной стройке, сообщили 11 апреля в администрации губернатора Александра Беглова. Прием заявок продлится с 18 апреля до конца майских праздников, всего городские власти рассчитывают на прием до 220 участников.

Студенты будут трудиться на объектах капитального строительства и транспортной инфраструктуры города, отметили в пресс-службе губернатора. Так, они смогут выполнять дорожные, штукатурно-малярные и подсобные работы, а заодно участвовать в благоустройстве территорий, проектировке объектов и участвовать в работе с документацией. Принявшие их компании получат освобождение от уплаты 22% страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по каждому студенту.

Беглов прокомментировал известие обещанием "делать все возможное для укрепления и развития" студенческого трудового движения. "В стройотряде можно получить полезные навыки и достойное вознаграждение за свой труд, найти новых друзей. Накопленный за лето бесценный опыт пригодится ребятам в будущем", — объявил он.

Впервые Межрегиональная стройка состоялась в Петербурге в 2016 году, за это время студенты успели поработать на таких объектах, как станция метро "Новокрестовская", стадион "Санкт‑Петербург", а также на возведении жилья и объектов городской инфраструктуры.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама