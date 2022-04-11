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Новости 12:27

"Известия": Законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях поставлен на паузу

фото ЗакС политика "Известия": Законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях поставлен на паузу

Законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях, приостановивших деятельность или покинувших Россию, поставлен на паузу, сообщили 11 апреля "Известия" со ссылкой на три источника в кабинете министров. По данным издания, ведомства продолжают работу над документом, но пока не планируют вносить его на рассмотрение правительства.

Законопроект "О внешней администрации по управлению организацией" был разработан в начале марта в ответ на заявления разнообразных зарубежных компаний об уходе из России. Документ предполагает введение внешнего управления в организациях с долей иностранного капитала более 25%. Правительственная комиссия одобрила проект 9 марта, с тех пор он лежит без движения, сообщают "Известия". Собеседники издания объясняют это отсутствием "конкретных шагов, кроме деклараций" со стороны зарубежных компаний.

"Пока мы видим желание иностранных компаний, невзирая на приостановку деятельности, договариваться и выполнять обязательства перед работниками, не имеет смысла запускать такой серьезный механизм. Он есть, правительство показало, что решение в случае ухода иностранных компаний имеется, но пока не время обострять ситуацию, вынимая главный козырь", — приводит издание слова своего конфидента.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предположили, что приостановка движения законопроекта связана с осознанием того, что "мы вряд ли сможем управлять компаниями так, как это делали собственники".

В правительстве и Минэкономразвития не стали комментировать ситуацию, в пресс-службе Госдумы переадресовали запрос в "Единую Россию", сообщают "Известия". В партии запрос также оставили без ответа, уточнило издание.


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