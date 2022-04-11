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Новости 13:03

Петербургские рестораны начали получать разрешения на монтаж летних террас

фото ЗакС политика Петербургские рестораны начали получать разрешения на монтаж летних террас

Ресторанам и кафетериям Северной столицы начали выдавать разрешения на монтаж летних террас и веранд, отчитались в городском комитете имущественных отношений.

В КИО сообщили, что некоторым предпринимателям удалось получить необходимые документы в кратчайшие сроки — через 5 дней после подачи.

На данный момент разрешения выданы заведениям общепита в Центральном, Пушкинском, Калининском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском, Приморском, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Приём заявок на установку уличной мебели в Петербурге начался 1 апреля. Документы следует подать через Личный кабинет на сайте КИО, а также отправив их на электронную почту ведомства.


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