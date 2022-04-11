В Кремле не увидели причин для дефолта

Объективных причин для объявления дефолта в России нет, заявил 11 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил наличие у страны потенциала для выполнения обязательств, но посетовал на позицию оппонентов.

Ранее международное агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Комментируя журналистам эту оценку, Песков в понедельник заявил, что "это вопрос правительства" и добавил, что дефолт может быть только рукотворным.

"Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию", — приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".

По состоянию на 1 февраля внешний госдолг России составлял 59,5 миллиарда долларов, сообщило ТАСС со ссылкой на Министерство финансов. Задолженность по внешним облигационным займам равняется 38,97 миллиардам долларов, всего у страны имеется 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.